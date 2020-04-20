Куда уйдут Ковальчук, Дадонов и Холтби? 15 лучших свободных агентов НХЛ

Трансферная работа не останавливается даже во время карантина. Клубы НХЛ думают уже о следующем сезоне.

«Сейчас многие свободные агенты жалеют, что не подписали контракты прошлым летом», — такую фразу несколько дней назад выдал один из агентов, работающих с хоккеистами из НХЛ. Спорить с этим трудно, поскольку заключать новые договоры в эпоху эпидемии и экономической нестабильности будет очень непросто. Однако вышло так, что после того, как наступит период «свободного агентства», на рынок выйдет много очень неплохих игроков, которым предстоит быть пионерами в деле заключения соглашений в новых условиях.



Запланированной датой выхода игроков на рынок продолжает оставаться 1 июля 2020 года, но она будет неизменной только в том случае, если лига откажется от идеи доиграть сезон и не будет пытаться сыграть летом.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 6,5 млн



Большой, энергичный лидер «Блюз» с чемпионским перстнем на пальце. 30-летний Пьетранджело продолжает оставаться элитным защитником: в нынешнем сезоне он уже побил свой снайперский рекорд (16 голов) и был в трёх шагах от того, чтобы превзойти рекорд по очкам. Без работы Пьетранджело не останется, но захочет ли «Сент-Луис» его сохранить, пока неясно, поскольку всё будет зависеть от размера потолка зарплат на будущий сезон. Ожидалось, что Пьетранджело будет претендовать на зарплату около $ 9 млн, которую получает Роман Йози.

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Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 6 млн



Выход на рынок обладателя «Харт Трофи», которому уже за 20, событие нетривиальное. Понятно, что Холл будет претендовать на оклад в $ 9-10 млн за сезон, а пребывание в стане «койотов» не уменьшило, но и не увеличило его стоимость. 52 очка в 65 матчах — показатель достойный, так что сам Холл будет выбирать из большого количества вариантов.

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з. Тори Крюг («Бостон»)

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 5,25 млн



Крюг вырос в одного из лидеров обороны «Бостона», которому позарез надо сохранить 29-летнего оборонца. Генменеджер «Брюинз» Дон Суини уже высказал надежду о том, что переговоры о новом контракте должны увенчаться успехом, однако пока никаких подвижек в этом деле нет. Если Пьетраджело подпишет новый договор с «музыкантами», Крюг станет главным призом на рынке свободных агентов среди защитников. А тяга к его любимой в детстве команде — «Детройту» — может оказаться сильнее сомнений в светлом будущем «Ред Уингз».

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 5,18 млн



Хоффман почти входит в число 15 лучших снайперов лиги, если считать начиная с сезона-2014/2015 — форвард идёт на 16-й позиции. Хоффман раскрылся достаточно поздно, но сейчас, в свои 30 лет, он выходит на пик своих возможностей. Станет отличным дополнительным активом в любой команде, поскольку способен играть как роль одного из лидеров, так и добавлять продуктивности во втором звене.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 5,5 млн



Когда «Торонто» уволил Майка Бэбкока и взял на пост главного тренера Шелдона Кифи, то этот шаг спас сезон для Бэрри, а заодно и его кошелёк. Будучи праворуким защитником, умеющим здорово действовать при розыгрыше большинства, Бэрри не будет испытывать недостатка в предложениях. В стане «кленовых листьев» он, скорее всего, не останется.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 4 млн

Сколько очков набрал Дадонов в последнем розыгрыше Кубка Гагарина за СКА



Трёхлетний контракт Дадонова с «Пантерз» истекает, и если «Флорида» хочет продолжать своё развитие и со временем стать претендентом на Кубок Стэнли, то Дадонова ей необходимо сохранить. В нынешних «пантерах» он — восьмой игрок по величине зарплаты и четвёртый — по очкам. К слову, после возвращения в НХЛ в сезоне-2017/2018 он является 11-м правым крайним лиги по набранным очкам, находясь между Лайне и Радуловым, так что «кошкам» придётся раскошелиться, чтобы сохранить челябинца у себя.

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Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 6,1 млн



Всё больше слухов о том, что 30-летний Холтби не останется в «столичных», поскольку клуб может сделать ставку на перспективного Илью Самсонова. У Холтби в активе есть и Кубок Стэнли, и «Везина», но его эффективность в последние пару лет несколько снизилась, поэтому рассчитывать на зарплату уровня Сергея Бобровского — $ 10 млн за сезон — он вряд ли сможет. Если Холтби выйдет на рынок, то сможет сохранить нынешний уровень заработка в команде поскромнее, а «Вашингтон» сэкономит деньги для того, чтобы удержать Никласа Бекстрёма.

н. Тайлер Тоффоли («Ванкувер»)

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 4,6 млн



28-летний нападающий «Ванкувера» наконец-то получил в «Кэнакс» возможность поиграть в системной, но ориентированной на оборону команде, что нисколько не снизило его статистику. Вероятно, это повысит зарплату Тоффоли на сумму около $ 1 млн. В нынешнем сезоне у него был отрезок из 10 матчей и 10 (6+4) очков, так что если Тоффоли дать талантливого креативного центра, то это может быть очень интересно.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 700 тыс.



Илья снова будет на распутье, когда сезон закончится. В «Монреале» вовсю обсуждают возможность его возвращения в стан «Канадиенс», но в свои 37 лет Ковальчук не будет являться бесспорной кандидатурой. Снова стать «хабом» с небольшой зарплатой он вполне может, а вот остаться в «Вашингтоне» будет очень трудно из-за потолка зарплат.

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Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 5,75 млн



30 очков в 63 матчах с такой огромной зарплатой — статистика слишком слабая, чтобы «Нэшвилл» мог быть доволен финским нападающим. Но Гранлунд ещё довольно молод — ему 28, и ему по силам вернуть себя в правильную ситуацию. В феврале он было ожил, забив 7 голов за месяц, так что порох у финна ещё есть, но команду необходимо менять.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 2,75 млн



Сейчас у словацкого ветерана всё очень хорошо, поскольку в «Бостоне» у него специальная роль. Он подстраховывает склонного к травмам Туукку Раска, играя больше, чем стандартный бэкап, да и зарплата у него совсем не соответствует статусу второго номера команды. Возможно, переплатив лишний миллион, Галак станет палочкой-выручалочкой для команды, где необходим надёжный опытный голкипер на случай травмы или хандры лидера.

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з. Эрик Густафссон («Чикаго»)

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 1,2 млн



После великолепного прошлого сезона (60 очков в79 матчах) швед резко сдал, и в нынешней регулярке не добрался даже до отметки в 30 баллов. Это делает Густафссона очень интересным и потенциально выгодным приобретением, поскольку потенциал у 28-летнего оборонца уже известен. В любом случае «готовый» защитник, набирающий по 60 баллов за сезон, будет стоить раза в четыре дороже нынешней стоимости Густафссона.

з. Ти Джей Броди («Калгари»)

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 4,65 млн



Неброский, но умелый 30-летний защитник, который хорошо перемещает шайбу и комфортно чувствует себя на правом фланге, играя левым хватом. Иногда в «Калгари» у него возникали проблемы, когда разъединяли его связку с Марком Джиордано, но без спроса на себя Броди не останется.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 5 млн



29-летнему Ленеру приходится доказывать, что великолепный сезон-2018/2019 не был случайностью. В «Вегасе» он сыграл играет не так много — всего 3 матча, и от того, как он сыграет концовку сезона, будет зависеть многое. Если он сможет приблизиться к прошлогодним показателям по проценту отражённых бросков (93%), то с новым контрактом проблем не будет, ну разве что придётся чуть-чуть «подвинуться» по деньгам.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 4,87 млн



29-летний техничный финн очень талантлив, но количество травм за последнее время просто зашкаливает. Полный регулярный чемпионат в его исполнении уже можно считать победой. Правый хват добавляет ему ценности, но любой покупатель должен быть готов к тому, что больше 60 матчей за сезон Ватанен не сыграет.

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