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Куик — о провальном старте «Лос-Анджелеса»: мы такого не ожидали, были уверены в себе

Куик — о провальном старте «Лос-Анджелеса»: мы такого не ожидали, были уверены в себе
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик поделился мнением о неудачном старте регулярного чемпионата в исполнении своей команды.

«Помню, как говорил с ребятами в конце сборов. Мы были уверены в команде. Тренировочный лагерь прошел очень хорошо. Все работали в полную силу. Мы выигрывали контрольные встречи. Перед сезоном мы разговаривали между собой, я это хорошо помню. Все верили в команду. Но октябрь мы провалили, в ноябре нас бросало то в жар, то в холод. По ходу сезона нам удалось прийти в себя, но начало чемпионата нас разочаровало. Мы такого никак не ожидали. Думали, что выиграем пару матчей и будем бороться за место в плей-офф», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Ранее весёлую тренировку показал голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

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