Ветеран «Барыса» Старченко подтвердил, что может перейти в «Локомотив»

Нападающий «Барыса» Роман Старченко сообщил, что рассматривает разные варианты продолжения карьеры, в том числе и в «Локомотиве», сообщает «Шайба.kz».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий набрал 35 (18+17) очков в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф ветеран «Барыса» провёл пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Старченко является самым опытным игроком команды. Непрерывно выступал за «Барыс» начиная с 2008 года.

Ожидается, что в ближайшие дни главным тренером ярославской команды станет Андрей Скабелка, тренировавший «Барыс» в минувшем сезоне. Контракт Старченко с «Барысом» истекает 30 апреля 2020 года, после чего хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.