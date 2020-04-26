Источник: совет директоров КХЛ может рассмотреть увеличение жёсткого потолка зарплат
30 апреля может состояться совет директоров КХЛ, на котором будет обсуждаться потолок зарплат в лиге в сезоне-2020/2021, сообщает «Спорт-экспресс». По информации издания, окончательное решение о проведении встречи пока не принято.
С сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге должен был вступить в силу жёсткий потолок заработных плат — 900 млн рублей. Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать доходы игроков в возрасте 21 года и моложе.
На этой неделе во время итоговой пресс-конференции московского «Динамо» генеральный директор бело-голубых Евгений Кровопусков публично выразил позицию о необходимости увеличения потолка зарплат до 1,1–1,3 млрд рублей.
Стали известны зарплаты лидеров московского «Динамо» по новым контрактам
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