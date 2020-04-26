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Пелагея — о Телегине: Иван — пока ещё муж, мы не в разводе

Пелагея — о Телегине: Иван — пока ещё муж, мы не в разводе
Хоккей / КХЛ 0

Известная певица Пелагея, супруга нападающего ЦСКА и сборной России Ивана Телегина, заявила, что ещё не развелась с форвардом «армейского» клуба.

«Нет никакого бумеранга, потому что не делала я плохих вещей. У нас всё хорошо с его бывшей девушкой. Мы общаемся, присылаем друг другу фотографии наших детей. Иван — пока ещё муж, мы не в разводе», — цитирует Пелагею Cosmopolitan.

33-летняя Пелагея и 28-летний Телегин расстались после трёхлетнего брака. Об этом стало известно ещё в конце прошлого года, однако супруги не оформили развод. Сейчас пара не может развестись из-за пандемии коронавируса. Иван не скрывает, что у него новый роман. Он живёт с Марией Гончар, которая часто делится в соцсетях снимками с избранником.

Пелагея — о разводе с Телегиным: то, что происходит, — это заказ. Да, меня заказали
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