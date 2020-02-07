Пелагея — о разводе с Телегиным: то, что происходит, — это заказ. Да, меня заказали

Известная певица Пелагея, бывшая супруга нападающего ЦСКА и сборной России Ивана Телегина, сделала заявление в "Инстаграме" по поводу развода с хоккеистом.
«Друзья мои, кампания в СМИ со «скандальным» разводом Пелагеи зашла слишком далеко и я вынуждена делать официальное заявление здесь. Пресса неожиданно для себя сделала топовыми новости о нашем разводе с Иваном, хотя — никаких противоречий у нас не было, нам удалось сохранить добрые отношения. Так получилось, что мы давно решили расстаться с Иваном, восемь месяцев не живем вместе, об этом многие знают.
И тут перед Новым годом этот поток… Сейчас это перешло все границы. Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких. В частности, моей мамы, которая якобы участвовала в разводе с мужем. Сейчас я обращаюсь ко всем — к нашим поклонникам, к людям, которые никогда меня не слушали, но вынуждены следить за «горячими новостями», ко всем, кто меня любит и ненавидит. То, что происходит — это заказ. Да, меня заказали.
Зачем меня заказали? Чтобы довести до истерии, выбить почву из-под ног, чтобы рассорить нас с Иваном до такой степени, чтобы мы совершенно потеряли возможность договориться о чём-либо. Кто меня заказал? Я знаю, кто, и знает уже много людей. Более того, эти товарищи сами намекают всячески на себя. Ими движет страх, что вдруг мы с Ваней можем помириться. Ведь тогда они потеряют возможность контролировать и управлять Ваней. И конечно же, что самое важное для них, – всем тем, что у него есть… Им нужны миллионы Ивана» — заявила Пелагея (орфография сохранена. — Прим. «Чемпионата»).
- 7 февраля 2020
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