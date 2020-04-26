Московское «Динамо» отказывается от услуг тренера, воспитавшего Бочарова

Как стало известно «Чемпионату», тренер вратарей клуба Высшей хоккейной лиги «Динамо» (Тверь) Антон Зеленов близок к уходу из системы московского «Динамо». Бело-голубые не собираются предлагать специалисту новый контракт.
Зеленов работал в системе бело-голубых на протяжении восьми последних сезонов. С 2012 по 2015 годы специалист работал тренером вратарей МХК МВД, после чего на протяжении двух лет входил в тренерский штаб балашихинского «Динамо». В 2017 году Зеленов вернулся в молодёжную команду московского «Динамо», а последний сезон снова отработал с фармом динамовцев.
Главным тренерским достижением Зеленова является работа с нынешним первым номером московского «Динамо» Иваном Бочаровым. 24-летний Бочаров начинал карьеру, работая под руководством Бочарова в МХК МВД. Зеленов работал с Игорем Шестёркиным, Игорем Сапрыкиным, Александром Самоновым и Максимом Моторыгиным.
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