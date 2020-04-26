Стэмкос: я буду готов выйти на лёд, когда сезон возобновится

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос рассказал, как проходит его восстановление после операции, которую он перенёс в марте.

«Всё случилось в самый неподходящий момент. Сначала было очень обидно, потому что мне пришлось бы пропустить часть плей-офф. А потом сезон был приостановлен. Никто не знает, как долго всё это будет продолжаться. Но есть и положительный момент, так как я буду готов выйти на лёд, когда мы снова начнём играть.

Я занимался своим здоровьем в это время. Сейчас я катаюсь три раза в неделю и уже начинаю чувствовать себя нормально. У меня есть возможность выходить из дома на каток, конечно, с соблюдением всех норм безопасности. Я выполняю все указания местных властей», — приводит слова Стэмкоса пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Стэмкос провёл 57 матчей за «Тампу», в которых набрал 66 (29+37) очков и заработал показатель полезности «+14». Всего за карьеру 30-летний форвард принял участие в 803 матчах в НХЛ, отметившись 832 (422+410) очками при коэффициенте полезности «+44».