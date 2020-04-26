Осипов: не скажу, что в «Куньлуне» было сложно, просто непривычно

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Денис Осипов поделился впечатлениями от сезона в китайском клубе.

«Мне всё понравилось в «Куньлуне», было интересно. Это новый опыт был, никогда не был единственным русскоязычным игроком в команде. Не скажу, что это сложно очень, просто непривычно. Я знаю английский, пусть и не в совершенстве. Хоккейные все термины знаю. Если попросить партнёра помедленнее говорить, то вообще никаких проблем.

В повседневной жизни уже сложнее было, потому что никто там не говорит вообще на английском языке. Не знаю, что сказать про жизнь в Китае. Могу сказать, что по таким местам, как уханьский рынок, я точно не ходил. А так там очень много людей в масках, и так было ещё до всей ситуации с вирусом», — приводит слова Осипова «Р-Спорт».