«Авангард» подписал новый контракт с Кириллом Спиценко

Хоккейный клуб «Авангард» подписал новый контракт с защитником Кириллом Спиценко, информирует официальный сайт «ястребов». Хоккеист поставил подпись под двусторонним соглашением сроком на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 20-летний хоккеист принял участие в 10 матчах за основную команду «Авангарда», не набрав очков при показателе полезности "+1" и 0 минут штрафного времени. Защитник проводил на площадке три минуты и 25 секунд за матч. Также Спиценко провёл 28 матчей за команду МХЛ «Омские Ястребы», набрав 12 (3+9) очков при показателе полезности «+15». Также защитник сыграл 17 матчей в ВХЛ за «Ижсталь», в которых сделал шесть голевых передач.



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