Якубов: Зарипов — кумир и легенда «Ак Барса». Мы хотим сохранить его

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о переговорах с нападающим Данисом Зариповым по новому контракту.

«Скажу одно: мы хотим сохранить Даниса. Это наш кумир, наша легенда и пятикратный обладатель Кубка Гагарина. В прошлом сезоне, по сути, у нас была новая команда, и в становлении этого коллектива Данис сыграл большую роль, помог тренерскому штабу. В этом плане спасибо ему. Как пойдут наши переговоры дальше – пока не могу сказать. Что он сам говорит? Он хочет остаться», — приводит слова Якубова «Спорт Бизнес Online».

В прошедшем регулярном чемпионате Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах при показателе полезности «+2» и 16 минутах штрафного времени. Зарипов проводил на льду 14 минут 21 секунду за матч. Форвард является пятикратным обладателем Кубка Гагарина.