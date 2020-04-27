Плотников: в НХЛ мне дали понять, как важно работать над собой

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился воспоминаниями об игре в НХЛ, где он провёл один сезон в составе «Питтсбург Пингвинз».

«В НХЛ мне дали понять, как важно работать над собой. Я понял, на каком уровне нужно работать, как поддерживать форму в сезоне, постоянно улучшать свои сильные стороны и работать над слабостями. Мне в этом очень помогли тренеры по физподготовке из НХЛ. Мне понравились их идеология, их подход к тренировкам и упражнения», — сказал Плотников в прямом эфире в «Инстаграме» на странице СКА.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса был досрочно завершён. По итогам регулярного чемпионата петербургский клуб занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф СКА со счётом 4-0 обыграл «Витязь».