Дмитрий Фёдоров: спортсмены – это представители элиты, к ним будет жёсткое отношение

Комментатор Дмитрий Фёдоров предположил, как изменятся взаимоотношения прессы и спортсменов после пандемии коронавируса.
«Мне представляется, что спортсмены не до конца осознают, что взаимоотношения в обществе изменились, и изменится отношения СМИ к атлетам после того, как мы вернёмся к нормальной жизни. Это отношение уже меняется. Нельзя сказать, что спортсмены вернутся к своей работе и всё будет как прежде. Дело в том, что люди будут относиться к спортсменам жёстче.
Спортсмены – это представители элиты, они неплохо зарабатывают на фоне населения, которое очень многое потеряло. Поэтому к ним будет жёсткое отношение, будет больше запретных тем. На первых порах соревнования будут проходить без зрителей. СМИ будут единственным проводником образа спортсмена в массы, поэтому изменится роль взаимодействия со СМИ.
Спортсмены должны быть готовы к этому. Они должны понимать, какие темы запретные, о чём не стоит заикаться. Спортсмены должны понимать, что, возможно, изменится отношение работодателя. Нужно будет бороться за своё существование.
А как бороться? Быть привлекательным для общества. Раньше не нужно было об этом задумываться, важно было давать результат. А сейчас важно выглядеть выгодно в глазах общества», – сказал Фёдоров в обращении, опубликованном в «инстаграме» «Игровой интеллект».
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