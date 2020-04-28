Дмитрий Фёдоров: спортсмены – это представители элиты, к ним будет жёсткое отношение

Комментатор Дмитрий Фёдоров предположил, как изменятся взаимоотношения прессы и спортсменов после пандемии коронавируса.

«Мне представляется, что спортсмены не до конца осознают, что взаимоотношения в обществе изменились, и изменится отношения СМИ к атлетам после того, как мы вернёмся к нормальной жизни. Это отношение уже меняется. Нельзя сказать, что спортсмены вернутся к своей работе и всё будет как прежде. Дело в том, что люди будут относиться к спортсменам жёстче.

Спортсмены – это представители элиты, они неплохо зарабатывают на фоне населения, которое очень многое потеряло. Поэтому к ним будет жёсткое отношение, будет больше запретных тем. На первых порах соревнования будут проходить без зрителей. СМИ будут единственным проводником образа спортсмена в массы, поэтому изменится роль взаимодействия со СМИ.

Спортсмены должны быть готовы к этому. Они должны понимать, какие темы запретные, о чём не стоит заикаться. Спортсмены должны понимать, что, возможно, изменится отношение работодателя. Нужно будет бороться за своё существование.

А как бороться? Быть привлекательным для общества. Раньше не нужно было об этом задумываться, важно было давать результат. А сейчас важно выглядеть выгодно в глазах общества», – сказал Фёдоров в обращении, опубликованном в «инстаграме» «Игровой интеллект».