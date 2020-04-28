Фролов критикует правительство, РФС представил варианты завершения сезона. Главное к утру

Стала известна возможная зарплата Марко Николича в «Локомотиве», РПЛ и РФС представили варианты завершения нынешнего сезона, Евгений Фролов раскритиковал правительство и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Наполи» может ради покупки Азмуна продать одного из самых дорогих игроков в своей истории.
2. Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал действия правительства России. Клуб решил наказать игрока.
3. Николич будет получать в два раза меньше Сёмина, если возглавит «Локомотив».
4. Президент Bellator объявил о переносе боя Фёдора Емельяненко в России.
5. РПЛ и РФС представили варианты завершения нынешнего сезона.
6. Украинский защитник Кравец отказался перейти в «Барселону».
7. «Лейкерс» вернули государству $ 4,6 млн, выделенных по программе поддержки малого бизнеса.
8. Роман Абрамович занял 25-е место в списке самых ненавистных футбольных личностей.
9. Президент ФНЛ: возобновление сезона в предложенные сроки противоречит здравому смыслу.
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