Фролов критикует правительство, РФС представил варианты завершения сезона. Главное к утру

Стала известна возможная зарплата Марко Николича в «Локомотиве», РПЛ и РФС представили варианты завершения нынешнего сезона, Евгений Фролов раскритиковал правительство и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Наполи» может ради покупки Азмуна продать одного из самых дорогих игроков в своей истории.

2. Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал действия правительства России. Клуб решил наказать игрока.

3. Николич будет получать в два раза меньше Сёмина, если возглавит «Локомотив».

4. Президент Bellator объявил о переносе боя Фёдора Емельяненко в России.

5. РПЛ и РФС представили варианты завершения нынешнего сезона.

6. Украинский защитник Кравец отказался перейти в «Барселону».

7. «Лейкерс» вернули государству $ 4,6 млн, выделенных по программе поддержки малого бизнеса.

8. Роман Абрамович занял 25-е место в списке самых ненавистных футбольных личностей.

9. Президент ФНЛ: возобновление сезона в предложенные сроки противоречит здравому смыслу.