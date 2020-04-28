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«Амур» сделал квалификационные предложения о продлении контрактов семи хоккеистам

«Амур» сделал квалификационные предложения о продлении контрактов семи хоккеистам
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» сделал квалификационные предложения о продлении контрактов семи хоккеистам, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.

Предложения сделаны нападающим Никите Язькову (6 (1+5) очков в 33 матчах), Данилу Файзуллину (17 (4+13) очков в 51 матче), Игорю Руденкову (26 (13+13) очков в 62 матчах), Артуру Гиздатуллину, защитникам Никите Камалову (7 (2+5) очков в 35 матчах) и Павлу Медведеву. Также предложение получил игрок системы «Амура», капитан хабаровской «молодёжки» Александр Гопиенко.

В минувшем сезоне хабаровский клуб занял девятое место в Восточной конференции, одержав 26 побед в 62 матчах. Команда Александра Гулявцева не попала в плей-офф, уступив в заключительных матчах регулярки «Нефтехимику» и пропустив во второй этап сезона подопечных Вячеслава Буцаева.

«Амур» продлил контракт с Игорем Величкиным. У него ноль голов за 3,5 года
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