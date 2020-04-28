КХЛ планирует начать новый сезон 2 сентября. Всё зависит от эпидемиологической ситуации

Континентальная хоккейная лига планирует начать новый сезон 2 сентября 2020 года. Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов.

«Составлением календаря начнём заниматься после того, как будет утверждён состав участников. Пока планируем начать чемпионат 2 сентября, но, конечно, всё зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

Когда будет утверждён состав участников? Раньше это происходило в марте. Сейчас из-за известных событий срок перенесен на май-июнь. У нас есть время принять взвешенное решение, которое будет вынесено на совет директоров.

Пока мы не видим кандидатов из России, которые бы имели необходимые финансовые гарантии и современную инфраструктуру. Что касается трех перечисленных клубов, то я с их руководителями общался. Пока они не тянут реалии КХЛ, в том числе по финансам. Со следующего сезона вводится пол зарплат — 270 млн руб., с постепенным повышением до 50% от потолка к сезону-2023/2024. Нынешние бюджеты «Югры», «Лады» и «Металлурга» ниже этой цифры», — цитирует Морозова РБК.