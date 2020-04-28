Коваленко: молодые отправляются в НХЛ за чёткими правилами игры, а не за быстрыми деньгами

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о потолке и поле зарплат в КХЛ.

«Насколько я понимаю, решение лигой вроде бы принято – на уровне 900 миллионов. Мне, как человеку профсоюза и представителю игроков, больше нравится потолок 1,3 млрд, поскольку он обеспечивает нашим хоккеистам более высокие зарплаты.

С другой стороны, уже как гражданин России, понимаю, что после пандемии в мире наступят непростые времена, бюджеты будут поджиматься – и впору больше говорить уже о поле зарплат. Моё мнение: сейчас именно вопрос пола является самым актуальным. Лиге надо постараться пойти навстречу малым и средним клубам, сохранить максимальное количество хоккейных регионов и рабочих мест. Сигнал с «Адмиралом» – очень тревожный.

Наверное, повышение потолка поможет большим клубам сохранить некоторых звёзд, а вот относительно молодежи не все так очевидно. Нужно понимать, что молодые отправляются в НХЛ не за быстрыми деньгами, а за чёткими правилами игры, перспективой. При всём уважении к тренерам КХЛ доверие к молодёжи у нас по-прежнему на низком уровне. Все боятся увольнения, не рискуют и делают ставку или на легионеров, или на ветеранов», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.