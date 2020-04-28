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Доля госкомпаний в бюджетах клубов КХЛ снизилась до 52%. Самый окупаемый – «Йокерит»

Доля госкомпаний в бюджетах клубов КХЛ снизилась до 52%. Самый окупаемый – «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с финансированием клубов за счет средств бюджетов и госкомпаний.

«Я назову предварительные цифры, так как окончательные финансовые итоги мы, повторюсь, подводим в сентябре. В минувшем сезоне доля финансирования клубов из бюджетов составляла 7%. Эта цифра сопоставима с той, что была в позапрошлом чемпионате. Гораздо более существенную долю составляют средства госкомпаний — 52%. По итогам сезона-2019/2020, в сравнении с предыдущим, эта цифра уменьшилась на 5%.

В прошлом сезоне наибольшей окупаемости достигли «Йокерит» (27%) и «Автомобилист» (21%). Мы внимательно следим за этими показателями. В стратегии записано, что к сезону-2023/2024 коммерческие доходы всех клубов должны составлять 20-25% от бюджета», – цитирует Морозова РБК.

Морозов: КХЛ планирует использовать все ресурсы, чтобы клубы соблюдали правила игры
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