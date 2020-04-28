Президент КХЛ объяснил, почему лиге не нужно копировать драфт НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил, чем обусловлен отток молодых хоккеистов за океан, и ответил на вопрос, нужно ли лиге возрождение драфта.
«У нас не улица с односторонним движением. Многие возвращаются назад. В 2016-м уехали шесть человек, вернулись семь. Через год уехали девять, вернулись 13. В 2018-м — 10 и 11. Общий счёт в нашу пользу. В КХЛ приезжают хорошие игроки. Возьмите прошлый год — Киселевич, Ожиганов, Сошников. Миграция между лигами — естественный процесс. И сейчас она идёт нормально, а не как в 1990-е, когда все разбегались в поисках заработка.
Сейчас уезжают не ради денег. Контракт новичка — $ 925 тыс. 40% уходит на налоги плюс бытовые и коммунальные траты. Что остаётся? И это если игрок в основе. А если его отправляют в фарм-клуб, он имеет $ 70 тыс. Финансового смысла ехать за океан сейчас нет. Это вызов самому себе. Сократить отток можно за счёт повышения конкуренции в нашей лиге. Стратегия КХЛ именно на это и направлена.
Нужно ли возрождение драфта? Он уместен при североамериканской системе профессионального спорта, когда у клубов нет своих школ. Наши клубы растят молодёжь с детства, чтобы она пополняла команды клуба. Копировать драфт без учёта наших реалий я не считаю нужным», — приводит слова Морозова РБК.
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