Коваленко: есть надежда, что Морозов вернётся к идее коллективного соглашения

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко считает, что лиге нужно вернуться к практике коллективного соглашения.

«В дискуссии вокруг потолка считаю самым полезным предложение одного из агентов о возобновлении действия коллективного соглашения между лигой и профсоюзом. На заре КХЛ коллективное соглашение уже было. В 2008 году по инициативе президента КХЛ Александра Медведева между объединением работодателей, профсоюзом и лигой было заключено соглашение, действовавшее три года. Там были прописаны все базовые принципы регламента – о гарантированности контрактов, критериях выхода на рынок свободных агентов и так далее.



Другое дело, что и тогда проблемы возникали. В 2009 году обанкротился воскресенский «Химик», в 2010-м – «Лада». Лига в обоих случаях брала обязательства по выполнению контрактов игроков, но в случае «Химика» деньги были переведены в клуб и ушли на погашение всех долгов, игроки практически ничего не получили. А вот в случае с Тольятти необходимые средства переводились уже непосредственно хоккеистам.

Есть надежда, что новый президент КХЛ (Алексей Морозов. — Прим. «Чемпионата») вернётся к идее коллективного соглашения. В своё время на комиссии лиги под руководством Вячеслава Фетисова мы выдвинули все предложения по регламенту, по молодёжной политике, лимитам, квотам и так далее. Если КХЛ, что называется, проявит политическую волю, в любой момент готовы подключиться к процессу», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.