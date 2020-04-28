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«Авангард» заключил новый контракт с защитником Скоробогатовым

«Авангард» заключил новый контракт с защитником Скоробогатовым
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» заключил новый контракт с защитником Никитой Скоробогатовым. Об этом сообщил агент хоккеиста Алексей Дементьев. Соглашение заключено на два сезона.

В минувшем сезоне 19-летний защитник играл в МХЛ за «Омских Ястребов». В 58 матчах регулярного чемпионата МХЛ российский защитник забросил четыре шайбы и сделал 13 результативных передач при показателе полезности "+2". В четырёх матчах плей-офф в активе Скоробогатова две заброшенные шайбы.

Следующий сезон станет для хоккеиста третьим в системе омского клуба. В настоящий момент на уровне КХЛ Никита не провёл ещё ни одного матча. За карьеру в МХЛ Никита сыграл 115 матчей и набрал 24 (8+16) очка при полезности "+17" и 34 минутах штрафного времени.

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