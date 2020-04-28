Каменский, Прохоров и Жамнов проголосовали против повышения потолка зарплат в КХЛ

Члены совета директоров Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский, Виталий Прохоров и Алексей Жамнов проголосовали против поднятия потолка зарплат, сообщает ТАСС.



«КХЛ приняла решение по потолку в 900 млн рублей ещё два года назад. Я проголосовал за потолок в 900 млн», — сказал Каменский.



С сезона-2020/2021 в лиге должен начать действовать жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей. В последнее время руководители части клубов КХЛ высказываются за увеличение размера зарплатной ведомости. До 30 апреля проходит заочное голосование членов совета директоров лиги по этому вопросу.



В сезоне-2019/2020 потолок составлял 800 млн рублей, в случае его превышения клубы были обязаны уплатить взнос в стабилизационный фонд КХЛ в размере 30% суммы превышения.

«КХЛ не должна менять решения ради выгоды нескольких клубов». Крылов — о потолке зарплат Босс «Авангарда» откровенно высказался по главной хоккейной теме последних дней.