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Василевский: не встречал хоккеистов, которые были бы несмешными

Василевский: не встречал хоккеистов, которые были бы несмешными
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал об общении российских хоккеистов «молний».

«У нас в „Тампе“ сложилась неплохая русская компания. Все на одной волне, все друг друга понимают. Мы проводим очень много времени вместе. Особенно на выезде — ходим на ужин, гуляем по городу. Разные шутки-прибаутки. Собрались весёлые ребята. А вообще, по себе скажу — я не встречал игроков в хоккее, которые были бы несмешными. Может, единичные случаи встречались. Но в основном все ребята — с очень хорошим чувством юмора. И у нас в России все хоккеисты любят пошутить.

С кем из трёх хоккеистов в истории пошёл бы на ужин? Точно я пошёл бы с Мартеном Бродо. Ещё позвал бы Роберто Луонго. Ну и Уэйна Гретцки. Великого на все времена», — рассказал Василевский в эфире «Инстаграма».

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