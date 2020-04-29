Василевский: не встречал хоккеистов, которые были бы несмешными

Голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал об общении российских хоккеистов «молний».



«У нас в „Тампе“ сложилась неплохая русская компания. Все на одной волне, все друг друга понимают. Мы проводим очень много времени вместе. Особенно на выезде — ходим на ужин, гуляем по городу. Разные шутки-прибаутки. Собрались весёлые ребята. А вообще, по себе скажу — я не встречал игроков в хоккее, которые были бы несмешными. Может, единичные случаи встречались. Но в основном все ребята — с очень хорошим чувством юмора. И у нас в России все хоккеисты любят пошутить.



С кем из трёх хоккеистов в истории пошёл бы на ужин? Точно я пошёл бы с Мартеном Бродо. Ещё позвал бы Роберто Луонго. Ну и Уэйна Гретцки. Великого на все времена», — рассказал Василевский в эфире «Инстаграма».