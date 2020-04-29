Вайсфельд: в «Оттаве» такой состав, что у Зуба есть хорошие шансы

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о перспективах Артёма Зуба в НХЛ. Российский защитник близок к заключению контракта с «Оттавой Сенаторз».

«Что касается Зуба, то если есть предложение из НХЛ, тем более в таком возрасте, то надо ехать. Сейчас самое время. Его решение не вызывает никаких вопросов, оно очевидно. Готов ли Зуб к НХЛ? К «Оттаве» точно готов. Там такой состав, что у Зуба есть хорошие шансы. На СКА его уход отразится не так сильно, как, скажем, на Уфе потеря Умарка.

Зуб — сильный игрок. Но есть игроки, которые меняют команду. С ним — одна, без него — другая. Зуб — очень хороший игрок, но он не меняет команду. Вот Коваленко для Ярославля был в свое время игроком, который меняет команду. Морозов для «Ак Барса», Умарк для Уфы… Такого игрока в СКА сейчас нет», — цитирует Вайсфельда «Спорт день за днём».