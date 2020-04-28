Зуб близок к подписанию контракта с «Оттавой», есть вариант с «Каролиной»

Как стало известно «Чемпионату», российский защитник Артём Зуб близок к заключению контракта новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз».

Также у игрока есть контрактное предложение от «Каролины Харрикейнз», однако приоритетом Зуба является продолжение карьеры в «Сенаторз». Ещё одним претендентом на игрока являлся «Детройт Ред Уингз».

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зуб принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 22 (13+9) балла при показателе полезности "+35" и 20 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке 19 минут и 7 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Зуб провёл одну встречу, проведя на льду только 2 минуты и 20 секунд из-за повреждения. Сегодня, 28 апреля, СКА объявил об уходе хоккеиста из команды.