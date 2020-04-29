Барабанов: чувствую, что реализовал себя в СКА. Спасибо за всё

Бывший нападающий СКА Александр Барабанов, заключивший контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», прокомментировал уход из родного клуба.
«Конечно, чувствую, что реализовал себя вместе с клубом. Даже если вспомнить молодёжку: мы выиграли первые для СКА серебряные медали МХЛ, это было очень почётно для нас и важно для системы клуба. Потом с главной командой мы выиграли Кубок Гагарина, который все очень долго ждали. Если перемещаться в сборную, то была победа на Олимпиаде, которую не выигрывали много лет. Считаю, что и в командном, и в личном плане всё получилось.
В первую очередь хочу поблагодарить руководство клуба за то, что мне дали возможность развиваться в родном городе, играть за родную команду. Очень это ценю и никогда не забуду. Также спасибо всем партнёрам по команде, без них никакие Кубки выиграть было бы невозможно, а я бы не достиг того, чего достиг. Спасибо персоналу: в СКА собраны профессионалы, каждый занимается своим делом — и делает его здорово. Это не только техники, массажисты, доктора, но и куча людей на базе.
Конечно же, хочу поблагодарить лучших и самых преданных болельщиков СКА, которые следили за мной, наверное, ещё с МХЛ. Помню первый домашний матч в МХЛ: даже не знал, что будут так болеть. Это давало стимул работать — ты играешь ради болельщиков. Отдельный респект фан-сектору, со многими ребятами я знаком, они молодцы, их поддержка дорогого стоит. Всем желаю крепкого здоровья в это непростое время, сил и терпения. Спасибо за всё», — цитирует Барабанова пресс-служба СКА.
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