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Алиса Знарок — о паузе в сезоне НХЛ: хорошая передышка, но потом будет сложно

Алиса Знарок — о паузе в сезоне НХЛ: хорошая передышка, но потом будет сложно
Хоккей / НХЛ 0

Алиса Знарок, девушка российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, поделилась своим мнением о перерыве в регулярном чемпионате НХЛ из-за коронавируса.

«Как Артемию и Сергею (Бобровскому. — Прим. «Чемпионата») без хоккея? Мне кажется, это хорошая передышка. Дальше будет сложно и непривычно, а в данный момент это хорошая перезагрузка. Сезон длинный и сложный, а первый сезон в новой команде всегда нервный немного.

Если эту пандемию и можно назвать хорошей, то это в том смысле, что у ребят есть время перезагрузиться. Но через недельку-другую уже заскучают по хоккею, они ребята активные. Мы не можем поддерживать для них их активный образ жизни. Ко мне Тёма постоянно приходит и говорит: «Давай в мяч играть!». Я достаточно спортивный человек, но не профессиональный спортсмен», — рассказала Алиса Знарок на своём канале в YouTube.

Ранее Панарин показал, как обучает хоккею свою собаку.

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