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Один из фаворитов драфта-2022 Мирошниченко переедет в Северную Америку

Один из фаворитов драфта-2022 Мирошниченко переедет в Северную Америку
Хоккей / НХЛ 0

16-летний нападающий Иван Мирошниченко в следующем сезоне будет выступать за клуб USHL «Маскегон», информирует официальный сайт команды. Мирошниченко был капитаном хоккейной сборной России на последних юношеских Олимпийских играх и считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги в 2022 году.

«Мы имели честь наблюдать, как Иван ведёт свою команду к золотым медалям и доминирует на Олимпийских играх 2019 года. Иван катается на коньках на элитном уровне и хитует как грузовик. На ОИ он был капитаном команды и был примером во всех областях игры. Мы счастливы, оттого что такой хоккеист решил перейти в нашу команду», — сказал главный тренер клуба Майк Хэмилтон.

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