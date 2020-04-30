Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в НХЛ

Русскоязычная версия сайта НХЛ опубликовала рейтинг самых неординарных россиян, выступавших за океаном. Возглавил список экс-голкипер «Анахайма», «Аризоны», «Филадельфии», «Эдмонтона» и «Миннесоты» Илья Брызгалов.



«Даже североамериканские журналисты признают — таких уникальных персонажей, как Брызгалов, в истории НХЛ можно пересчитать по пальцам. В то время, как большинство остальных хоккеистов выдают в микрофоны так называемые «мамбо-джамбо» — скучные и заученные реплики, российский вратарь мог огорошить таким спичем, что жизнь болельщика, который его услышал, уже никогда не была прежней. Одно выступление Брызгалова про величину Вселенной и суету сует нашего маленького мира в преддверии «Зимней классики»-2015 чего стоит.



Пожалуй, ни до, ни после Брызгалова не было игроков, чье мнение по вопросам «Какая ваша любимая планета?» или «Является ли хот-дог сэндвичем?» так интересовало болельщиков. И не надо забывать — он еще был и совсем неплохим вратарем», — описывает выступления Брызгалова источник.



Вторым в рейтинге оказался нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, третьим – экс-игрок «Детройта» Павел Дацюк.

Далее места в списке распределились следующим образом:

4. Дарюс Каспарайтис.

5. Артемий Панарин.

6. Игорь Ларионов.

7. Евгений Кузнецов.

8. Вячеслав Фетисов.

9. Александр Радулов.

10. Никита Задоров.

Брызгалов выступал в НХЛ с 2006 по 2015 год, провёл за это время 465 матчей регулярного чемпионата и одержал 221 победу. На международном уровне выступал за сборную России на двух Олимпиадах и завоевал бронзу в 2002-м. Также является чемпионом мира 2009 года.

