Спортивный адвокат: для игроков сделают исключение — откроют границы и отменят карантин

Спортивный адвокат иммиграционной службы в Торонто Серхио Карас прокомментировал ситуацию с возвращением в Северную Америку хоккеистов из Европы и их будущую возможность пересекать пока закрытую границу между США и Канадой.
«Правительства Соединённых Штатов и Канады должны разработать общий план, который позволит постепенно снимать ограничения. Одним из первых таких исключений будет профессиональный спорт — лиги НХЛ и НБА. Лиги, вероятно, будут иметь гарантии от правительств по обе стороны границы, игрокам разрешат передвигаться ещё до того, как границы будут открыты для всех.
Спортивные лиги в Северной Америке — очень мощные организации, у них серьёзное лобби и мощный голос. Лигам, скорее всего, придётся найти способ обойти обязательное правило о 14-дневном карантине для тех, кто приехал в Северную Америку из других стран. Для спорта должны сделать исключение, есть способ получить специальное разрешение», — приводит слова Караса CBC.
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