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Кадейкин: чувствую, что ещё не полностью реализовал свой потенциал в «Салавате»

Кадейкин: чувствую, что ещё не полностью реализовал свой потенциал в «Салавате»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал продление контракта с уфимским клубом.

«Посчитал, что этот вариант будет лучшим в плане развития. Есть куда расти, есть к чему стремиться, поэтому ещё один год в Уфе – я считаю, это правильный шаг. У меня было два достаточно хороших сезона в «Салавате», но чувствую, что ещё не полностью реализовал здесь свой потенциал. В Уфе есть все условия для роста, и я хочу продолжить движение вверх вместе с командой.

Переговоры затянулись, потому что не хотел определяться с будущим в полной неизвестности. По НХЛ у меня стоял вопрос не по следующему сезону, а по концовке этого. Но там всё затянулось, плюс непонятно, в каком объёме будет доиграна регулярка, а здесь уже заканчивался контракт, и нужно было принимать решение. Вопрос с НХЛ для себя не закрываю, но и загадывать так далеко не хочу. У меня контракт на год, многое может поменяться за это время. На ближайший сезон все мои мысли связаны с «Салаватом Юлаевым», — сказал Кадейкин «Чемпионату».

Александр Кадейкин останется в «Салавате», соглашение рассчитано на один сезон
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