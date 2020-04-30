Кадейкин: чувствую, что ещё не полностью реализовал свой потенциал в «Салавате»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал продление контракта с уфимским клубом.
«Посчитал, что этот вариант будет лучшим в плане развития. Есть куда расти, есть к чему стремиться, поэтому ещё один год в Уфе – я считаю, это правильный шаг. У меня было два достаточно хороших сезона в «Салавате», но чувствую, что ещё не полностью реализовал здесь свой потенциал. В Уфе есть все условия для роста, и я хочу продолжить движение вверх вместе с командой.
Переговоры затянулись, потому что не хотел определяться с будущим в полной неизвестности. По НХЛ у меня стоял вопрос не по следующему сезону, а по концовке этого. Но там всё затянулось, плюс непонятно, в каком объёме будет доиграна регулярка, а здесь уже заканчивался контракт, и нужно было принимать решение. Вопрос с НХЛ для себя не закрываю, но и загадывать так далеко не хочу. У меня контракт на год, многое может поменяться за это время. На ближайший сезон все мои мысли связаны с «Салаватом Юлаевым», — сказал Кадейкин «Чемпионату».
- 30 апреля 2020
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