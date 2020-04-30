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Знарок и Балдерис вошли в символическую сборную Латвии всех времён

Знарок и Балдерис вошли в символическую сборную Латвии всех времён
Хоккей / Прочие 0

Международная федерация хоккея на своём официальном сайте представила состав сборной Латвии всех времён, состоящий из пятёрки полевых игроков и вратаря.

Вратарём стал Артур Ирбе, который выступал как за сборную СССР, так и за национальную команду Латвии. Он принял участие в десяти чемпионатах мира и двух Олимпиадах.

Пару защитников составили известные хоккеисты Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш. Озолиньш принял участие в трёх ОИ и провёл долгую карьеру в НХЛ. Скрастиньш также большую часть карьеры провёл за океаном.

Тройкой нападающих стали Хельмут Балдерис, Сергей Жолток и Олег Знарок. Балдерис — член Зала славы ИИХФ и трёхкратный чемпион мира в составе сборной СССР. Жолток принял участие в трёх чемпионатах мира, скончавшись в 2004 году. Знарок провёл в составе сборной Латвии три чемпионата мира и сейчас входит в число топ-тренеров КХЛ.

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