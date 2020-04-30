Курносов — о назначении Лямся: Цулыгин работал очень хорошо, но есть определённые моменты

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал тренерскую перестановку. Томи Лямся стал главным тренером, прежний наставник Николай Цулыгин будет членом тренерского штаба.



«Мы очень благодарны Николаю Леонидовичу за его работу, он сделал очень много для нашего клуба. Поэтому мы сохраняем его в тренерском штабе. Мы смотрели за Томи три года и думаем, что у него есть определённый потенциал, который нам поможет двигаться дальше. Мы не говорим, что Цулыгин работал плохо. Напротив, он работал очень хорошо. Но есть определённые моменты, из-за которых было принято решение сделать перестановки в тренерском штабе. Руководство клуба и мы считаем, что от этих перестановок клуб станет сильнее.



Это было непростое решение, в том числе лично для меня. Я очень близко общаюсь с Николаем Леонидовичем. Надеемся, что, оставшись в новом тренерском штабе, он привнесёт всё то хорошее, что он может привнести. И наоборот, возьмёт то хорошее, что может дать ему тренерский состав», — цитирует функционера РИА «Новости».

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