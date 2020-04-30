Сибрук: надеюсь, что смогу выйти на лёд или хотя бы покататься на роликах

Защитник клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сибрук сообщил, что продолжает восстанавливаться после операций на плече и бедре.



«Чувствую себя замечательно, просто прекрасно. Ситуация движется в правильном направлении. Я по-прежнему надеюсь, что смогу выйти на лёд или хотя бы покататься на роликовых коньках, что как никогда актуально в нынешнем мире с закрытыми аренами. Я прогрессировал достаточно успешно и сейчас с нетерпением жду воссоединения с командой и возможности кататься, как и все остальные», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В 1114 матчах за 15 сезонов в «Чикаго» Сибрук набрал 464 (103+361) очка и трижды завоевывал Кубок Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах.