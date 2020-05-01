Дмитрию Зайцеву, Кириллу Кожевникову и Льву Старикову предоставлен статус НСА в КХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев в «Твиттере» поблагодарил магнитогорский «Металлург» за предоставление статуса неограниченно свободного агента защитнику Дмитрию Зайцеву.

Аналогичные обращения Дементьев написал в адрес ХК «Сочи», предоставившего этот статус форварду Кириллу Кожевникову, и «Салавату Юлаеву» за освобождение от контрактных обязательств защитника Льва Старикова.

В минувшем сезоне 22-летний Зайцев не провёл за «Магнитку» ни одного матча. В регулярном чемпионате ВХЛ российский защитник сыграл 20 матчей за «Зауралье», в которых сделал одну голевую передачу.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.