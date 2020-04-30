В КХЛ скоро откроется рынок свободных агентов. Все трансферы в режиме LIVE

Указанное в трансляции время – московское

13:00. «Автомобилист» продлил контракт с нападающим Евгением Мозером, сообщается на официальном сайте уральского клуба. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Нападающий Евгений Мозер продолжит играть за «Автомобилист»

12:50. «Сибирь» объявила об уходе из команды пяти хоккеистов. По истечении срока контракта свободными агентами станут защитники Николай Тимашов и Олег Пиганович, а также форварды Юкка Пельтола, Игорь Макаров и Глеб Зырянов.

12:45. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию открытия трансферного окна в КХЛ. Официальное открытие – завтра, 1 мая. Но уже сегодня клубы объявляют об уходе некоторых хоккеистов, а также о продлении контрактов. Кроме того, будут новости и по тренерским штабам. Так, Николая Цулыгина в Уфе должен сменить Томи Ламса (его помощником станет Виктор Козлов), а «Торпедо» уже продлило контракт с Дэвидом Немировски. Окончательно определились с тренерским штабом в «Северстали».

Стал известен тренерский штаб «Северстали» в следующем сезоне КХЛ

Пять человек официально покинули «Сибирь». Среди них и финн Юкка Пельтола, пожелавший вернуться на родину.

Накануне, напомним, на один год продлил контракт с «Ак Барсом» лидер и капитан казанцев Данис Зарипов. В Казань отправится центральный нападающий «Салават» Александр Бурмистров, который возвращается на родину. В прессе уже появилась информация о зарплате игрока.

Источник: зарплата Бурмистрова в «Ак Барсе» составит 30-35 млн рублей

Продлит ли сегодня контракт со своим капитаном Сергеем Мозякиным магнитогорский «Металлург»? Думается, что новости мы услышим в ближайшее время.