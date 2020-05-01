«Салават» не предложил новый контракт нападающему Майорову

«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» сообщил об уходе из команды нападающего Максима Майорова. Соглашение с форвардом истекло 30 апреля, новый контракт ему предложен не был.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. В плей-офф российский форвард отметился одной голевой передачей в двух матчах. В среднем на льду Майоров проводил чуть меньше 12 минут в регулярке и чуть больше 14 минут в плей-офф.

В составе юлаевцев Майоров провёл 255 матчей за пять сезонов и набрал в общей сложности 78 (39+39) баллов при показателе полезности «+9» и 49 штрафных минутах.

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