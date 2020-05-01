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Восемь игроков системы «Авангарда» получили квалификационные предложения

Восемь игроков системы «Авангарда» получили квалификационные предложения
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» на официальном сайте объявил о квалификационных предложениях, которые омский клуб сделал игрокам системы.

Квалификационные предложения получили: вратари Георгий Дубровский и Денис Костин, защитник Александр Фигурин, а также нападающие Данила Ганин, Кирилл Казаков, Антон Ковалёв, Максим Мизюрин и Алексей Прокопенко.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.

Ранее стало известно, что «Авангард» покинули: голкипер Александр Судницин, защитники Вячеслав Войнов, Коди Франсон, Алексей Бондарев и Егор Мартынов, а также форварды Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов и Алексей Терещенко.

Войнов, Франсон и ещё восемь хоккеистов покинули «Авангард»
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