Восемь игроков системы «Авангарда» получили квалификационные предложения
«Авангард» на официальном сайте объявил о квалификационных предложениях, которые омский клуб сделал игрокам системы.
Квалификационные предложения получили: вратари Георгий Дубровский и Денис Костин, защитник Александр Фигурин, а также нападающие Данила Ганин, Кирилл Казаков, Антон Ковалёв, Максим Мизюрин и Алексей Прокопенко.
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
Ранее стало известно, что «Авангард» покинули: голкипер Александр Судницин, защитники Вячеслав Войнов, Коди Франсон, Алексей Бондарев и Егор Мартынов, а также форварды Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов и Алексей Терещенко.
Войнов, Франсон и ещё восемь хоккеистов покинули «Авангард»
Читайте также
- 1 мая 2020
-
11:17
-
11:04
-
10:46
-
10:38
-
10:35
-
10:30
-
10:12
-
10:05
-
09:57
-
09:53
-
09:47
-
09:44
-
09:40
-
09:16
-
09:05
-
08:51
-
08:44
-
08:40
-
08:00
-
02:34
-
00:41
-
00:21
- 30 апреля 2020
-
23:41
-
23:09
-
22:37
-
22:27
-
21:55
-
21:37
-
21:25
-
21:11
-
20:59
-
20:54
-
20:46
-
20:35
-
20:17
Партнерский контент