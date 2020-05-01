«Авангард» заключил двухлетний контракт с экс-форвардом «Барыса» Найтом
«Авангард» заключил контракт с нападающим Корбаном Найтом, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.
30 апреля у Найта истёк контракт с «Барысом», после чего 29-летний игрок стал неограниченно свободным агентом. Корбан дебютировал в Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2019/2020. В 60 матчах регулярного чемпионата канадский нападающий набрал 41 (20+21) очко. В пяти матчах плей-офф на счету хоккеиста одна результативная передача. В среднем за матч он проводил на льду больше 20 минут.
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж. Ранее омский клуб вернул из «Торпедо» защитника Максима Минеева.
Пилко: «Барыс» абсолютно не бился за то, чтобы сохранить Паскуале и Найта. Они уходят
Читайте также
- 1 мая 2020
-
15:00
-
14:54
-
14:34
-
14:23
-
14:20
-
14:16
-
14:13
-
14:07
-
14:02
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:46
-
13:26
-
13:11
-
13:00
-
12:55
-
12:48
-
12:34
-
12:27
-
12:18
-
12:10
-
12:00
-
11:39
-
11:27
-
11:23
-
11:17
-
11:04
-
10:46
-
10:38
-
10:35
-
10:30
-
10:12
-
10:05
-
09:57
Партнерский контент