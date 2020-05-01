«Авангард» заключил двухлетний контракт с экс-форвардом «Барыса» Найтом

«Авангард» заключил контракт с нападающим Корбаном Найтом, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.

30 апреля у Найта истёк контракт с «Барысом», после чего 29-летний игрок стал неограниченно свободным агентом. Корбан дебютировал в Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2019/2020. В 60 матчах регулярного чемпионата канадский нападающий набрал 41 (20+21) очко. В пяти матчах плей-офф на счету хоккеиста одна результативная передача. В среднем за матч он проводил на льду больше 20 минут.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж. Ранее омский клуб вернул из «Торпедо» защитника Максима Минеева.