Сушинский: Найт в топ-5 по вбрасываниям в КХЛ, мелочей в системе Хартли не бывает

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение контракта с нападающим Корбаном Найтом.

«Для нас крайне важно, чтобы легионеры были лидерами нашей команды. Найт отлично провёл сезон в Нур-Султане, у него есть всё для того, чтобы стать одним из ведущих наших игроков. Помимо хорошей результативности Корбана обращает на себя внимание его показатель выигранных вбрасываний – более 60%, топ-5 всей КХЛ. Это важный момент, поскольку выигранное вбрасывание означает владение шайбой, а мелочей в системе Хартли, как мы знаем, не бывает», — цитирует Сушинского пресс-служба КХЛ.

30 апреля у Найта истёк контракт с «Барысом», после чего 29-летний игрок стал неограниченно свободным агентом. Корбан дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2019/2020. В 60 матчах регулярного чемпионата канадский нападающий набрал 41 (20+21) очко. В пяти матчах плей-офф на счету хоккеиста одна результативная передача. В среднем за матч он проводил на льду больше 20 минут.