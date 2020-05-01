Сушинский: Найт в топ-5 по вбрасываниям в КХЛ, мелочей в системе Хартли не бывает

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение контракта с нападающим Корбаном Найтом.
«Для нас крайне важно, чтобы легионеры были лидерами нашей команды. Найт отлично провёл сезон в Нур-Султане, у него есть всё для того, чтобы стать одним из ведущих наших игроков. Помимо хорошей результативности Корбана обращает на себя внимание его показатель выигранных вбрасываний – более 60%, топ-5 всей КХЛ. Это важный момент, поскольку выигранное вбрасывание означает владение шайбой, а мелочей в системе Хартли, как мы знаем, не бывает», — цитирует Сушинского пресс-служба КХЛ.
30 апреля у Найта истёк контракт с «Барысом», после чего 29-летний игрок стал неограниченно свободным агентом. Корбан дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2019/2020. В 60 матчах регулярного чемпионата канадский нападающий набрал 41 (20+21) очко. В пяти матчах плей-офф на счету хоккеиста одна результативная передача. В среднем за матч он проводил на льду больше 20 минут.
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