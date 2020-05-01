Защитник Зият Пайгин вернулся в «Локомотив», контракт — на два сезона

«Локомотив» в официальном «твиттере» объявил о заключении контракта с защитником Зиятом Пайгиным. Двусторонний контракт с неограниченно свободным агентом рассчитан на два сезона.

В минувшем сезоне 25-летний защитник выступал за «Нефтехимик». В 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ Зият забросил пять шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности "-8". В четырёх матчах плей-офф Пайгин не отметился результативными действиями. В среднем за матч Зият проводил на льду 16 минут.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж. Российский защитник стал первым новичком ярославского клуба в межсезонье.