«Оттава» объявила о заключении контракта с бывшим защитником СКА Зубом
«Оттава Сенаторз» на официальном сайте объявил о заключении контракта с бывшим защитником СКА Артёмом Зубом. Контракт новичка рассчитан на один сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зуб принял участие в 57 матчах за петербургский клуб, записав на свой счёт 22 (13+9) балла при показателе полезности «+35» и 20 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке 19 минут 7 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Зуб провёл одну встречу, проведя на льду только 2 минуты 20 секунд из-за повреждения. 28 апреля СКА объявил об уходе хоккеиста из команды.
Ранее стало известно, что у игрока было также контрактное предложение от клуба «Каролина Харрикейнз».
Артём Зуб переходит в «Оттаву Сенаторз»
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