Артём Зуб переходит в «Оттаву Сенаторз»

Российский защитник Артём Зуб принял окончательное решение подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Оттавой Сенаторз», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Ранее стало известно, что у игрока было также контрактное предложение от клуба «Каролина Харрикейнз».



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зуб принял участие в 57 матчах за петербургский клуб, записав на свой счёт 22 (13+9) балла при показателе полезности «+35» и 20 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке 19 минут 7 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Зуб провёл одну встречу, проведя на льду только 2 минуты 20 секунд из-за повреждения. 28 апреля СКА объявил об уходе хоккеиста из команды.

Дрегер: Артём Зуб — хорошее приобретение для «Оттавы», нет никакого риска