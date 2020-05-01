Зуб: были разные предложения, но в «Оттаве» более подходящие условия для моего развития

Бывший защитник СКА Артём Зуб прокомментировал свой переход в клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз»

«У меня были разные предложения, но мы на семейном совете решили остановиться на «Оттаве». На наш взгляд, там более подходящие условия для моего развития. Есть надежда, что я буду получать больше игрового времени, чем в других клубах. Были и другие важные факторы. Всё взвесили и сделали выбор.

Я никогда раньше не был в Канаде. Знаю эту страну только по рассказам ребят. Что в Монреале и Торонто очень большое давление прессы и фанатов. В данном плане в Оттаве сейчас поспокойнее. При этом хоккей там любят не меньше. Каждый прохожий тебе объяснит, как играть и что делать на площадке.

Зайцев? Я думаю, вряд ли мы станем выходить вместе. Будь мы разнорукими, то можно что-то скомбинировать. А так у нас хват у обоих на одну сторону. Могут и не поставить в пару.

Я считаю, подошёл такой срок, что или сейчас надо ехать, или потом уже тяжелее получится. Видел, как уезжали ребята постарше — с жёнами, детьми, целыми семьями. Так ниже вероятность, что ты сразу освоишься в Северной Америке, войдёшь в новую колею. Вот и возвращаются потом многие обратно. Всё понятно, это обычная жизнь», — приводит слова Зуба пресс-служба НХЛ.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зуб принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 22 (13+9) балла при показателе полезности "+35" и 20 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Гагарина Зуб провёл одну встречу, проведя на льду только 2 минуты и 20 секунд из-за повреждения.