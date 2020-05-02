Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сошников: Лямся — хороший специалист, «Салават» будет играть активнее и стабильнее

Сошников: Лямся — хороший специалист, «Салават» будет играть активнее и стабильнее
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал назначение Томи Лямся на пост главного тренера.

«Томи Лямся – хороший специалист. Отработал с ним весь прошлый сезон, он здорово помогал всему штабу. Главное, он очень хорошо знает коллектив, весь костяк команды, который останется на следующий сезон. У Лямся есть заготовки, система и видение игры, есть опыт работы главным тренером. Плюс он работал с Эрккой Вестерлундом, а это о многом говорит. Думаю, с тренерским штабом у нас будет полный порядок, не вижу поводов для беспокойства.

Думаю, игра нашей команды серьёзно изменится, будем играть активнее и стабильнее. Лямся работал в Уфе с нападающими, ставил большинство. В «Йокерите», насколько помню, он работал с защитниками, поэтому и у нас потом начал заниматься обороной и ставил меньшинство. Во многом его заслуга в том, что в серии плей-офф с «Авангардом» у нас так здорово работало меньшинство. Все знали, что делать и как играть», — сказал Сошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Вестерлунд: Лямся – тренер с большим потенциалом, стиль игры «Салавата» изменится
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020