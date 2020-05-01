Якимов — о переходе в СКА: рад оказаться в одном из самых сильных клубов России

Нападающий Богдан Якимов прокомментировал переход из череповецкой «Северстали» в петербургский СКА.

«Очень рад, что оказался в одном из самых сильных клубов России. Буду стараться делать всё, чтобы помочь команде. Мы давно были на связи с руководством СКА, подписание ожидалось, никаких проблем с оформлением перехода не было, всё прошло гладко. Советовался с родителями, с агентом, с руководством обоих клубов, и все пришли к мнению, что этот шаг очень серьёзный, я должен его сделать.

Со многими ребятами играл за сборные разных возрастов, знаю почти всю команду. Теперь в ней два парня из Нижнекамска, так что, думаю, проблем с адаптацией не будет. С перехода в «Северсталь» играю под 76-м номером. Выбрал его случайно, он ничего не значит, но игра пошла после того, как его взял, так что решил оставить и в СКА. Что касается целей, с такой сильной командой хочу выигрывать, приносить пользу, забивать. Голоден до побед», — приводит слова Якимова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий забросил девять шайб и сделал 10 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-7" и 14 минутах штрафного времени. Богдан проводил на льду 14 минут 39 секунд за матч.