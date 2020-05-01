Генменеджер «Оттавы»: богатый международный опыт поможет Зубу адаптироваться в НХЛ

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал подписание контракта с защитником петербургского СКА Артёмом Зубом.

«Мы рады, что Артём решил продолжить карьеру в «Оттаве». Артём — умный защитник оборонительного плана, который хорошо обращается с шайбой и действует, основываясь на силе и мобильности. Богатый международный опыт поможет ему адаптироваться к североамериканскому стилю, но его главный козырь — способность обороняться», — приводит слова Дориона пресс-служба НХЛ.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зуб принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 22 (13+9) балла при показателе полезности "+35" и 20 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Гагарина Зуб провёл одну встречу, проведя на льду только 2 минуты и 20 секунд из-за повреждения.