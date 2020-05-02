Словенец Клемен Мохорич стал новым тренером вратарей «Металлурга»

Пресс-служба «Металлурга» объявила о назначении словенского специалиста Клемена Мохорича новым тренером вратарей клуба. 44-летний Мохорич уже успел поработать в КХЛ: он входил в тренерские штабы «Адмирала» и «Торпедо».

Большую часть игровой карьеры Мохорич провёл в словенских командах. Также он поиграл в Канаде, США, Беларуси и Италии. После окончании карьеры с сезона-2011/2012 работал в «Есенице», «Медвешчаке» и «Словане». После этого перебрался в Россию, где работал в клубах КХЛ.

В 2015 году входил в тренерский штаб сборной Хорватии, а в сезонах-2018/2019 и 2019/2020 входил в тренерский штаб сборной Словении.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно без определения победителя из-за пандемии коронавируса.