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Экс-голкипер «Барыса» Паскуале стал игроком «Локомотива»

Экс-голкипер «Барыса» Паскуале стал игроком «Локомотива»
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» заключил контракт с голкипером Эдди Паскуале, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 29-летний вратарь выступал за «Барыс». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Паскуале в 46 матчах пропускал 2,03 шайбы и отражал 93,0% бросков в матче. В плей-офф канадец провёл пять матчей и отразил 96% бросков при надёжности 1,28.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж. Первым новичком ярославского клуба в межсезонье стал бывший защитник «Нефтехимика» Зият Пайгин.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Защитник Зият Пайгин вернулся в «Локомотив», контракт — на два сезона
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