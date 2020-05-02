Дмитрий Коробов: нравится, что «Салават» играет в советский, атакующий хоккей
Защитник Дмитрий Коробов поделился впечатлениями от подписания двухлетнего контракта с уфимским «Салаватом Юлаевым».
«После того как узнал об интересе со стороны «Салавата», попросил агента вести переговоры. Рад, что перешел в клуб с богатой историей. Эмоции только положительные. Нравится, что команда играет в такой советский, атакующий хоккей.
Буду стараться изо всех сил помочь команде. Настрой на сто процентов! Необходимо хорошо и стабильно провести регулярный чемпионат, а в плей-офф хотелось бы дойти минимум до финала конференции.
Как поддерживаю форму? Усердно и самостоятельно тренируюсь в Минске, больше бегаю. Скучаю по льду», — приводит слова защитника официальный сайт «Салавата Юлаева».
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