Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дмитрий Коробов: нравится, что «Салават» играет в советский, атакующий хоккей

Дмитрий Коробов: нравится, что «Салават» играет в советский, атакующий хоккей
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Дмитрий Коробов поделился впечатлениями от подписания двухлетнего контракта с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«После того как узнал об интересе со стороны «Салавата», попросил агента вести переговоры. Рад, что перешел в клуб с богатой историей. Эмоции только положительные. Нравится, что команда играет в такой советский, атакующий хоккей.

Буду стараться изо всех сил помочь команде. Настрой на сто процентов! Необходимо хорошо и стабильно провести регулярный чемпионат, а в плей-офф хотелось бы дойти минимум до финала конференции.

Как поддерживаю форму? Усердно и самостоятельно тренируюсь в Минске, больше бегаю. Скучаю по льду», — приводит слова защитника официальный сайт «Салавата Юлаева».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020